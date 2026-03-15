وأكد زكي أن هناك حكمة كبيرة للقيادات العربية في التعامل مع الاعتداءات الإيرانية، بالرغم من حقها المكفول للرد وفقا للقانون الدولي.

وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي على أن "الجامعة العربية نبهت إيران لضرورة وقف هذه الاعتداءات لكن طهران لا تزال تضع رهانها الأساسي على موضوع إيذاء الدول العربية المجاورة، وهو أمر سوف يؤدي لتداعيات مستقبلية وشرخ في العلاقات معها، لأنه يضرب مبادئ وأساسيات حسن الجوار ناهيك عن كل الأسس القانونية مثل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغيرها".

وأكد أن قيادات الدول العربية خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاملت بحكمة مع الاعتداءات الإيرانية، لافتا إلى أن "عدم الرد حتى الآن وفي هذه الظروف حكمة كبيرة تنم عن قراءة واقعية سليمة جدا لواقع المواجهة العسكرية".