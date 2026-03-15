وكان موقع سيمافور الإخباري الأميركي قد نقل ،السبت، عن مسؤول أميركي قوله إن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها تعاني نقصا حادا في الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الباليستية.

وعندما سئل ساعر عن صحة التقرير، إلى جانب أنباء أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية عن استعداد إسرائيل لإجراء محادثات مباشرة مع لبنان، قال: "بالنسبة إلى السؤالين، فالإجابة هي لا".

ونفى مصدر عسكري إسرائيلي أيضا وجود أي نقص، قائلا إن القوات المسلحة مستعدة لحملة طويلة الأمد.

ووفقا لمعهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، أطلقت إيران نحو 300 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل، إضافة إلى مئات الطائرات المسيّرة، منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير .

وقال الجيش الإسرائيلي إن نصف الصواريخ التي أطلقتها إيران كانت مزودة بذخائر عنقودية، مشيرا أيضا إلى تراجع حاد في عدد الصواريخ التي تُطلق يوميا مقارنة بالأيام الأولى من الحرب.

وأطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل من لبنان منذ أن بدأت إطلاق النار في الثاني من مارس، وهو ما تقول الجماعة اللبنانية إنه جاء ردا على مقتل الزعيم الإيراني علي خامنئي في بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم السبت، نقلا عن مصدرين مطلعين، أنه من المتوقع أن تجري إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة في الأيام المقبلة.