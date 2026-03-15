وأوضح الوزير في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز" أن تأثير ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة سيكون "قصير الأجل"، في ظل توقعات بتراجع الأسعار مع تطورات الأوضاع في المنطقة.

وجاءت تصريحات رايت في وقت يواصل فيه أسعار النفط الارتفاع عالميا، متأثرة بالاعتداءات الإيرانية على الملاحة في مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من تجارة النفط العالمية، وسط استمرار الهجمات على ناقلات الشحن وتعطل الملاحة.

وعند سؤاله عن سلامة المضيق حاليا للملاحة التجارية، أجاب رايت: "لا، ليس آمنا الآن"، مشددا على أن إعادة تأمين المضيق وفتحه مجددا يعد أحد الأهداف الرئيسية لإنهاء الصراع.

من جانبه، قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مخاوف ارتفاع أسعار الوقود، وقال في اتصال هاتفي مع "إن بي سي" في وقت سابق إن الأسعار "ستنخفض إلى مستويات أقل مما كانت عليه من قبل"، مشيرا إلى أن وفرة النفط والغاز في الأسواق العالمية كبيرة، لكنها تواجه "بعض التعطيل حالياً وسيتم حله قريبا".

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث يستمر الصراع في أسبوعه الثالث مع تبادل الضربات وتهديدات إيرانية بمواصلة إغلاق المضيق، مما يفاقم الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.