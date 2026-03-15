وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن عبد العاطي عقد مباحثات مع نظيره القطري في الدوحة في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة، لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف إزاء التطورات المتسارعة في الإقليم.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية أن عبد العاطي "أعرب عن تضامن مصر الكامل مع دولة قطر في مواجهة التهديدات والاعتداءات الإيرانية الآثمة، مشددا على الإدانة القاطعة لأية محاولات لاستهداف قطر وزعزعة استقرارها، مؤكدا الرفض الكامل لكافة الانتهاكات السافرة والتي تفتقر إلى أي مبررات ومن شأنها تقويض السلم والأمن في المنطقة".

وحذر عبد العاطي من مغبة الاستمرار في هذا النهج التصعيدي الذي يهدد حرية الملاحة البحرية والمنشآت الحيوية واتساع رقعة الصراع بالمنطقة، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود الدبلوماسية لوضع حد فوري لهذه الممارسات، مؤكدا ضرورة الإسراع في تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات رادعة، وفي مقدمتها القوة العربية المشتركة، لتوفير مظلة حماية فاعلة للدول العربية".

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري عن تقدير بلاده للقيادة السياسية المصرية ومواقف مصر الداعمة تجاه دولة قطر، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة والمستمرة لخفض التصعيد وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تعصف بالمنطقة.

وفي وقت سابق بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سبل خفض التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب الدائرة بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن عبد العاطي أكد خلال اللقاء "دعم مصر الكامل، قيادة وحكومة وشعبا، لدولة قطر الشقيقة ووقوفها وتضامنها مع الأشقاء في قطر في هذا الظرف الدقيق".

وطبقا لبيان سابق من وزارة الخارجية، تأتي الزيارة "في إطار الموقف المصري الثابت والداعم لدولة قطر وكافة الدول العربية الشقيقة، وتأكيدا على تضامن مصر الكامل، قيادة وحكومة وشعبا، مع أشقائها في مواجهة التحديات الأمنية، والعمل المشترك لخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي لصون السلم والأمن الإقليميين".

وتناول اللقاء بين الشيخ تميم والوزير عبد العاطي متابعة الأوضاع الراهنة ومسار التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، والأهمية البالغة لخفض التصعيد وإنهاء الحرب وتغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار والعقل لتجنب اتساع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة نحو الفوضى الشاملة، مؤكدا عدم نجاعة الحلول العسكرية.

وشدد عبد العاطي على استحقاقات اليوم التالي لتعزيز الأمن القومي العربي، بما في ذلك ضرورة تعزيز آليات العمل العربي المشترك ومفهوم الأمن القومي العربي، وتفعيل معاهدة الدفاع المشترك كضمانة أساسية لصون أمن الدول العربية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.