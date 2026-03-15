وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن الجيش بدأ موجة واسعة من الضربات على غرب إيران "تستهدف البنية التحتية للنظام"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع في إيران "يساعد تدميرها في الحفاظ على التفوق الجوي في سماء البلاد".

وأضافت: "يشمل ذلك استهداف مكونات تهدد التفوق الجوي، مثل الأقمار الصناعية وأجهزة الرادار وصواريخ أرض-جو، إلى جانب عمليات البحث عن منصات الإطلاق".

وأشارت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن الجولة الحالية من الضربات تركز أيضا على مواقع الإطلاق ومقرات الصناعات العسكرية للنظام الإيراني.

كانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي يخطط لما لا يقل عن 3 أسابيع أخرى من حملته العسكرية في إيران.

وأكد الجيش للشبكة الأميركية وجود "آلاف الأهداف" التي لم تستهدف بعد في إيران، في وقت واصل فيه البلدان تبادل الضربات اليوم، وأفادت دول الخليج باعتراض المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

والسبت، قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضت جهودا يبذلها حلفاؤها في الشرق الأوسط لبدء مفاوضات مع إيران.

وأوضحت المصادر أن إدارة ترامب رفضت جهودا يبذلها حلفاؤها لبدء مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران التي اندلعت قبل أسبوعين بهجوم جوي أميركي إسرائيلي واسع النطاق.

وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن ترامب رفض تلك الجهود لبدء المحادثات، وأنه يركز على المضي قدما في الحرب لإضعاف القدرات العسكرية لطهران.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، استعداد بلاده لدراسة أي مقترحات تضمن إنهاء الحرب بشكل كامل.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، إن "الاتصالات مستمرة مع دول الجوار، والتواصل الدبلوماسي لم يتوقف، وهناك تحركات ووساطات من دول في المنطقة لخفض التوتر وطرح أفكار لإنهاء الحرب".