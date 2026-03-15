ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ليو قوله: "بالنيابة عن مسيحيي الشرق الأوسط وجميع النساء والرجال ذوي النوايا الحسنة، أناشد المسؤولين عن هذا الصراع وقف إطلاق النار، حتى تفتح قنوات الحوار من جديد. فالعنف لا يمكن أن يؤدي أبدا إلى العدالة والاستقرار والسلام الذي ينتظره الشعب".

ووفق الوكالة، لم يذكر البابا ليو الولايات المتحدة أو إسرائيل بالاسم في تصريحاته في ختام القداس ظهر الأحد. لكنه ذكر الهجمات التي استهدفت مدرسة، في إشارة واضحة إلى الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدرسة ابتدائية في إيران في الأيام الأولى للحرب والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 165 شخصا، معظمهم من الأطفال.

وشهدت بداية الهجمات الإسرائيلية الأميركية على إيران قصف مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان، وأسفرت عن مقتل عشرات الطلاب، بعد تعرض مبنى المدرسة لدمار هائل.

وقال مسؤولون أميركيون إن معلومات استخباراتية قديمة هي التي أدت على الأرجح إلى شن الولايات المتحدة الهجوم على المدرسة وأن تحقيقا يجرى الآن.