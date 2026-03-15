وأكد الجيش للشبكة الأميركية وجود "آلاف الأهداف" التي لم تستهدف بعد في إيران، في وقت واصل فيه البلدان تبادل الضربات اليوم وأفادت دول الخليج باعتراض المزيد من الصواريخ الطائرات المسيرة.

والسبت، قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن ​إدارة الرئيس الأميركي دونالد ‌ترامب، رفضت جهودا يبذلها حلفاؤها في الشرق ‌الأوسط ‌لبدء مفاوضات مع إيران.

وأوضحت المصادر أن ​إدارة ‌ترامب، رفضت جهودا يبذلها حلفاؤها لبدء مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران التي ‌اندلعت قبل ‌أسبوعين ⁠بهجوم جوي أميركي إسرائيلي واسع النطاق.

وأكد مسؤول كبير في ​البيت الأبيض أن ترامب رفض تلك الجهود لبدء المحادثات، وأنه يركز على المضي قدما في الحرب لإضعاف القدرات العسكرية لطهران.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، استعداد بلاده لدراسة أي مقترحات تضمن إنهاء الحرب بشكل كامل.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية، إن "الاتصالات مستمرة مع دول الجوار، والتواصل الدبلوماسي لم يتوقف، وهناك تحركات ووساطات من دول في المنطقة لخفض التوتر وطرح أفكار لإنهاء الحرب".