ووفق التقرير الذي نشر، الأحد، قالت المصادر إن التحليل الاستخباراتي أظهر أن خامنئي الأب كان متحفظا على أن يتولى ابنه مجتبى خامنئي الحكم، إذ كان ينظر إليه على أنه ليس شديد الذكاء، كما كان يعد غير مؤهل لتولي منصب المرشد الأعلى.

وأضافت المصادر أن المعلومات التي جمعت أظهرت أيضا أن الأب كان على علم بأن لدى ابنه مشكلات في حياته الشخصية، وفقا لمصادر داخل الإدارة الأميركية ومجتمع الاستخبارات وأشخاص مقربين من الرئيس.

واختير مجتبى خامنئي، 56 عاما، ليصبح المرشد الأعلى لإيران في نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن عمل لسنوات مساعدا مقربا لوالده.

وقبل ذلك بنحو 8 أيام، قتل علي خامنئي في ضربة صاروخية إسرائيلية في الضربة الافتتاحية للحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وكان يعتقد أن مجتبى خامنئي أصيب في تلك الضربة، فيما أفادت تقارير بأنه ظل ضمن الدائرة المقربة من والده.

وأطلع ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس ومسؤولون كبار آخرون على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بخامنئي الابن، بحسب التقرير.

وذكرت المصادر أن ترامب قال في محادثات خاصة مع مقربين منه إنه لا يعرف ما إذا كانت المعلومات التي نقلت إليه عن مجتبى خامنئي مهمة، معتبرا أن إيران بلا قيادة فعليا في الوقت الحالي، مع احتمال أن يكون خامنئي الابن قد توفي.

القرار بيد الحرس الثوري

ويعتقد البيت الأبيض أن الحرس الثوري الإيراني هو من يتخذ القرارات حاليا. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الجمعة، ألمح ترامب علنا إلى عدم ثقة علي خامنئي بابنه.

وقال ترامب: "قيادتهم انتهت. قيادتهم الثانية انتهت. الآن قيادتهم الثالثة في ورطة، وهذا ليس شخصا كان الأب يريده أصلا".

ووصف ترامب المرشد الأعلى الجديد بأنه "ضعيف"، وقال إنه سيكون "قائدا غير مقبول" لإيران، كما أشار إلى أنه يريد نوعا من الإشراف على القائد المقبل لإيران.

وعرضت الحكومة الفدرالية يوم الجمعة، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مكان وجود مجتبى خامنئي و9 مسؤولين إيرانيين رئيسيين آخرين.

وتسعى الولايات المتحدة، التي دخلت الآن أكثر من أسبوعين في الحرب مع إيران، إلى تدمير النظام الإيراني. وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث للصحفيين يوم الجمعة إن خامنئي الابن "مصاب ومن المرجح أنه تعرض لتشوه"، بينما قال فانس إن ضربة على ما يبدو تركته مصابا، ولم تتضح حالته الصحية.