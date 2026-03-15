وقال عراقجي في تصريحات صحفية، إن "الاتصالات مستمرة مع دول الجوار، والتواصل الدبلوماسي لم يتوقف، وهناك تحركات ووساطات من دول في المنطقة لخفض التوتر وطرح أفكار لإنهاء الحرب".

وفي السياق ذاته، دعا عراقجي دول العالم إلى الامتناع عن أي خطوة قد تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، حض عراقجي الدول على "الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية.

وجاءت تصريحاته بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دولا عدة إلى إرسال سفن حربية للمساعدة في حماية إمدادات النفط العالمية التي تعبر مضيق هرمز، الذي بات شبه مشلول بفعل التهديدات الإيرانية.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال"، السبت، أن "دولا عدة سترسل سفنا حربية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لإبقاء المضيق مفتوحا وآمنا".

وتابع: "نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى، إلى إرسال سفن إلى المنطقة بحيث لا يظل مضيق هرمز مهددا من دولة مقطوعة الرأس".

وأكد ترامب في وقت لاحق أنه "على دول العالم التي تتلقى النفط عبر مضيق هرمز أن تتولى أمر هذا الممر، وسنقدم مساعدة كبيرة".