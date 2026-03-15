ووفق بيان للوزارة: "تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية (15 مارس 2026) مع 4 صواريخ باليستية، و 6 طائرات مسيرة قادمة من إيران. ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 298 صاروخا باليستيا، و 15 صاروخ جوال، و 1606 طائرات مسيرة".

وأوضحت أنه "نتج عن هذه الاعتداءات مقتل 6 أشخاص من الجنسية الاماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و142 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية والسويدية".