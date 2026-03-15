ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية قولها إن "3 مواطنين من عائلة واحدة استشهدوا وآخرين أصيبوا في قصف طائرات الاحتلال الحربية تجمعا للمواطنين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات" في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن "مواطنا استشهد متأثراً بإصابته في قصف للاحتلال يوم 30 يناير الماضي".

ووفق الوكالة "يرتفع بذلك إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 663 شهيداً، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 1754، إضافة إلى انتشال 756 جثماناً من تحت الأنقاض".

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس السبت أنها أحصت "72234 شهيدا و171852 إصابة" منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023. وهي أرقام تعتبرها الذأمم المتحدة موثوقة.