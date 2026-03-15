وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، على "الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية عقب انتهاء حرب إيران".

وشدد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، على "ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، وفي مقدمتها تشكيل القوة العربية المشتركة، لضمان صون الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات دول الإقليم من أي تهديدات مستقبلية، وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار".

وتم خلال الاتصال "التشاور وتنسيق المواقف إزاء التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة"، وفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية.

وأكد عبد العاطي إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، مشددا على الرفض التام لأي ذرائع لتبرير هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي، وتهدد بدفع المنطقة بأكملها نحو فوضى شاملة.

وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للحرب الراهنة والعمليات العسكرية المتصاعدة، محذرين من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد.

وأكد وزير الخارجية المصري أن "تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار يمثل الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة الحالية، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراع الممتد".

واتفق الوزيران على استمرار قنوات التشاور والتنسيق الوثيق والمستمر بين القاهرة وعمّان، في إطار الجهود العربية الرامية إلى استعادة السلم والأمن في المنطقة.