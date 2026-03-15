كما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن فرقه انتشلت جثث شخصين بالغين وطفلين من سيارة تعرضت لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية في بلدة طمون جنوب طوباس.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في التقارير المرتبطة بالحادثة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التي تتخذ في رام الله مقرا في بيان عن "وصول 4 شهداء من عائلة واحدة إلى المستشفى التركي الحكومي في طوباس، بعد إطلاق النار عليهم في طمون".

وأضافت أن المستشفى استقبل جثث الرجل البالغ 37 عاما والامرأة البالغة 35 عاما وطفلين يبلغان 5 و7 أعوام، موضحة أن جميعهم مصابون بأعيرة نارية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طفلي الزوجين الآخرين، البالغين 8 و11 عاما أصيبا بشظايا الرصاص، مضيفة أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارتهم في وقت مبكر من صباح الأحد.