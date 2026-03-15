وقال ترامب إن الضربات الأميركية "دمرت تماما" معظم جزيرة خرج، وحذر من أن المزيد قد يتبع ذلك، قائلا لشبكة "إن بي سي نيوز": "قد نضربها بضع مرات أخرى لمجرد التسلية".

وفي حين قال إن طهران تبدو مستعدة لعقد اتفاق لإنهاء الصراع، أضاف أن "الشروط ليست جيدة بما يكفي بعد".

وشكلت هذه التصريحات تصعيدا في الخطاب من جانب الرئيس الأميركي، الذي قال سابقا إن الولايات المتحدة استهدفت مواقع عسكرية فقط في جزيرة خرج.

كما قوضت هذه التصريحات الجهود الدبلوماسية، إذ قالت 3 مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن إدارة ترامب رفضت بالفعل مساعي حلفائها في الشرق الأوسط لبدء مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب.

وتشكل قدرة إيران على وقف الملاحة عبر المضيق، وهو ممر رئيسي لشحن النفط والغاز، مشكلة صعبة ‌للولايات المتحدة وحلفائها الذين يواجهون ارتفاعا حادا في أسعار الطاقة، إذ تتسبب الحرب في أكبر اضطراب على الإطلاق في إمدادات النفط.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال"، السبت: "على دول العالم التي تستقبل النفط عبر مضيق هرمز أن ‌تعتني بهذا الممر، وسنقدم المساعدة. مساعدة كبيرة!".

وأضاف: "ستنسق الولايات المتحدة أيضا ‌مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسرعة وسلاسة وكفاءة".

ومع دخول الصراع أسبوعه الثالث، بدا أن كلا الجانبين يستعدان لخوض صراع طويل الأمد.

كما رفضت إيران إمكانية أي وقف لإطلاق النار حتى تتوقف الغارات الأميركية والإسرائيلية.

ومنذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير الماضي، أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من ألفي شخص، معظمهم في إيران، وفقا لتقارير من الحكومات ووسائل الإعلام ‌الحكومية.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، السبت، أن ما لا يقل ‌عن 15 شخصا قتلوا في هجوم استهدف مصنعا في مدينة أصفهان وسط إيران.

ومن غير المرجح على ما يبدو أن تنتهي الاضطرابات في سوق النفط قريبا.