كما تناول الاتصال الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتواصلة التي تستهدف دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة في المنطقة. وجدد ملك المغرب إدانة هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا لسيادة الدول والمواثيق الدولية، مؤكدا تضامن المغرب مع دولة الإمارات إزاء ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لموقف المغرب الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان على ضرورة تغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة، بما يحفظ أمنها واستقرارها ويضمن سلامة شعوبها.