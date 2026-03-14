وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، عبر المتحدث الرسمي عبدالله الراجحي، أنه في مساء اليوم (السبت) تعرّض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيرة أصابت نظام رادار المطار، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأكدت الهيئة أنه تم التعامل مع الحادثة وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة.

وشددت الهيئة العامة للطيران المدني على حرصها الدائم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الكويت.