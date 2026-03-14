وأصدرت السفارة تنبيها جاء فيه: "يُنصح بشدة المواطنون الأميركيون الذين يختارون البقاء في العراق بإعادة النظر في قرارهم، في ضوء التهديد الكبير الذي تشكله جماعات مسلحة إرهابية متحالفة مع إيران".

وفي وقت سابق من صباح السبت، أفاد مسؤول أمني عراقي بأن صاروخا ضرب مهبطا للطائرات المروحية في السفارة الأميركية في بغداد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولي أمن عراقيين أن "صاروخا ضرب مهبط طائرات هليكوبتر داخل مجمع السفارة الأميركية في بغداد".

وأشارت وكالة رويترز إلى أن عمودا من الدخان تصاعد فوق مجمع السفارة صباح اليوم السبت.

وكانت تقارير أولية أفادت بأن طائرة مسيرة استهدفت السفارة الأميركية في بغداد فجر السبت، وفق ما قال مسؤول أمني كبير، في حين شاهد صحفي في وكالة فرانس برس دخانا أسود يتصاعد فوق المجمع الدبلوماسي.

ووفقا لفرانس برس، فقد أفاد مسؤول أمني عراقي، شرط عدم كشف اسمه، أن "مسيرة أصابت السفارة"، وقد أكد مصدر أمني آخر أن هجوما استهدف البعثة الدبلوماسية.

وقد تم استهداف مجمع السفارة المترامي الأطراف، وهو أحد أكبر المنشآت الدبلوماسية الأميركية في العالم، بشكل متكرر بالصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها الميليشيات المتحالفة مع إيران.