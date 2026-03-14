قالت 3 مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، رفضت جهودا يبذلها حلفاؤها في الشرق الأوسط لبدء مفاوضات مع إيران.
وأوضحت المصادر لوكالة "رويترز" أن إدارة ترامب، رفضت جهودا يبذلها حلفاؤها لبدء مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران التي اندلعت قبل أسبوعين بهجوم جوي أميركي إسرائيلي واسع النطاق.
وقال مصدران إن سلطنة عمان، التي توسطت في المحادثات قبل الحرب، حاولت مرارا فتح قنوات اتصال، لكن البيت الأبيض أوضح أنه غير مهتم.
وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن ترامب رفض تلك الجهود لبدء المحادثات، وأنه يركز على المضي قدما في الحرب لإضعاف القدرات العسكرية لطهران.
وقال المسؤول "هو غير مهتم بذلك الآن، وسنواصل مهمتنا دون توقف. ربما يأتي يوم، لكن ليس الآن".
وفي وقت سابق، قال ترامب إن إيران "مهزومة تماما وتريد إبرام اتفاق"، لكنه أكد أنه "لن يوافق عليه".
ووصف ترامب على منصته "تروث سوشال"، وسائل الإعلام بـ"الكاذبة"، مضيفا أنها "تكره أن تنقل مدى النجاح الكبير الذي حققه الجيش الأميركي ضد إيران"، وفق تعبيره.
وكتب ترامب: "تكره وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا كاذبة التحدث عن النتائج العظيمة التي حققها الجيش الأميركي ضد إيران التي هزمت تماما وتريد إبرام اتفاق، لكنه لن يكون اتفاقا أوافق عليه".
وكان ترامب صرح سابقا بأن "إيران تحتضر عسكريا"، وأن "الولايات المتحدة لن تقبل بأقل من الاستسلام".
وقال أيضا: "الإيرانيون خسروا قواتهم العسكرية وقادتهم ثم أرادوا التفاوض فقلت فات الأوان".