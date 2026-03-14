وأوضحت المصادر لوكالة "رويترز" أن ​إدارة ‌ترامب، رفضت جهودا يبذلها حلفاؤها لبدء مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران التي ‌اندلعت قبل ‌أسبوعين ⁠بهجوم جوي أميركي إسرائيلي واسع النطاق.

وقال مصدران إن سلطنة ⁠عمان، التي توسطت في ​المحادثات قبل الحرب، حاولت مرارا فتح قنوات اتصال، لكن البيت الأبيض أوضح أنه غير مهتم.

وأكد مسؤول كبير في ​البيت الأبيض أن ترامب رفض تلك الجهود لبدء المحادثات، وأنه يركز على المضي قدما في الحرب لإضعاف القدرات العسكرية لطهران.

وقال المسؤول "هو غير مهتم بذلك الآن، وسنواصل مهمتنا دون توقف. ربما ​يأتي ‌يوم، لكن ليس الآن".