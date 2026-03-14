ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يوم السبت، نقلا عن مصدرين مطلعين أن من المتوقع أن تجري إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة خلال الأيام المقبلة، في أول مباحثات من نوعها منذ بدء الحرب مع إيران التي زجت بلبنان بشكل أوسع في أتون هذا الصراع.
وقالت الصحيفة إن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيشارك في هذه المحادثات التي قد تعقد في باريس أو في قبرص، فيما سيرأس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن تركز المفاوضات على إنهاء القتال في لبنان ونزع سلاح حزب الله.
وأطلق حزب الله هجمات على إسرائيل في الثاني من مارس ردا على مقتل المرشد الإيراني في بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وتشن إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف واسعة على الجماعة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 770 شخصا ونزوح مئات الآلاف.