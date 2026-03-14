وقالت الصحيفة إن ‌جاريد ‌كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيشارك في هذه المحادثات التي قد تعقد في باريس أو في ‌قبرص، فيما سيرأس الوفد ‌الإسرائيلي ⁠رون ديرمر المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن تركز ⁠المفاوضات على ‌إنهاء القتال في لبنان ونزع سلاح ⁠حزب الله.

وأطلق حزب ⁠الله هجمات على إسرائيل في الثاني ​من مارس ردا على ​مقتل المرشد الإيراني في بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وتشن ​إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف واسعة على الجماعة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 770 ​شخصا ‌ونزوح مئات الآلاف.