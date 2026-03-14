وذكر فيدان ⁠خلال ‌مؤتمر صحفي ⁠في أنقرة أن ⁠السلطات التركية ​تمتلك بيانات ⁠فنية ​تتعلق بالصواريخ التي أطلقت ​نحو تركيا، وأنها تناقش أوجه التناقض هذه ​مع ‌مسؤولين إيرانيين.

والاثنين الماضي، أعلنت تركيا، التصدي لصاروخ بالستي أطلق من إيران داخل المجال الجوي التركي، في واقعة هي الثانية من نوعها خلال أيام.

وفي وقت سابق، بدأت أنقرة في نشر منظومة باتريوت الدفاعية وسط البلاد، غداة اعتراض حلف شمال الأطلسي (ناتو) للصاروخ الثاني.

وقالت وزارة الدفاع التركية أن "الإجراءات اللازمة تتخذ من أجل أمن حدودنا ومجالنا الجوي وتجري مشاورات مع الناتو ومع حلفائنا. إضافة إلى الإجراءات التي اتخذناها على المستوى الوطني، عزز الناتو إجراءاته الدفاعية الجوية والصاروخية".