وأكد ترامب على منصة "تروث سوشيال" أن بلاده ألحقت "هزيمة كاملة" بإيران على الأصعدة العسكرية والاقتصادية كافة، مشيرا إلى أن واشنطن ستقدم "مساعدة كبيرة" للدول التي ستبادر للاعتناء بالممر المائي.

وتابع: "كان ينبغي أن يكون هذا جهدا جماعيا منذ البداية، وسيصبح كذلك الآن - سيجمع العالم معا نحو الوئام والأمن والسلام الدائم".

وفي وقت سابق من السبت، تعهد ترامب بضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية "بطريقة أو بأخرى". مؤكدا أن واشنطن ستشن قصفا مكثفا على طول الساحل وستواصل استهداف القوارب والسفن الإيرانية وإغراقها.

وقال ترامب: "سترسل دول كثيرة سفنا حربية بالتنسيق مع أمريكا لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا".

وتابع: "نأمل أن ترسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى سفنا إلى المنطقة بحيث لا يعود مضيق هرمز مصدر تهديد".

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد قال الخميس، إن البحرية الأميركية قد ترافق السفن عبر مضيق هرمز، بالتعاون مع تحالف دولي، حالما تسمح الظروف العسكرية بذلك.

وأضاف بيسنت "أعتقد أنه حالما تسمح ‌الظروف العسكرية بذلك، ستقوم البحرية الأميركية، ربما بالتعاون مع تحالف دولي، ‌بمرافقة السفن عبر ‌المضيق".

ومضى يقول إن خطة مرافقة السفن ستنفذ بمجرد أن تفرض الولايات المتحدة "سيطرة كاملة على الأجواء، وتراجع قدرات (إيران) على إعادة بناء ‌صواريخها بشكل كامل".

وتسببت الهجمات ‌التي ⁠شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ورد طهران فيما بعد إلى تفاقم التوترات بالمنطقة وشلّ حركة الملاحة ⁠عبر مضيق ‌هرمز، مما أدى إلى تعطيل ⁠تدفقات النفط والغاز الحيوية من الشرق الأوسط وزيادة ⁠أسعار الطاقة.