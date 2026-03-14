وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "وسائل الإعلام الكاذبة تروج عنوانا مضللا بشأن ضرب خمس طائرات تزويد بالوقود في مطار بالسعودية وأنها أصبحت خارج الخدمة".

وأضاف ترامب: "في الواقع، تعرضت القاعدة لهجوم قبل أيام، لكن الطائرات لم تصب أو تدمر. أربع من الطائرات الخمس لم تتضرر تقريبا، وعادت إلى الخدمة بالفعل. أما الخامسة فقد تضررت قليلا، لكنها ستعود إلى التحليق قريبا".

وأكد ترامب أن الطائرات لم تتعرض للتدمير، متهما وسائل إعلام في الولايات المتحدة بأنها تستهدف خسارة أميركا للحرب وتستخدم تقارير غير حقيقية.