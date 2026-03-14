وأوضح الجيش في بيان له أن سلاح الجو التابع له شن، الجمعة، غارات استهدفت عشرات البنى التحتية في أنحاء طهران.

وأضاف أنه "في إطار هذه الغارات دمر الجيش الإسرائيلي المركز الرئيسي لأبحاث الفضاء التابع لمنظمة الفضاء الإيرانية المرتبطة بقوات النظام".

وأشار إلى أن المركز ضم مختبرات استراتيجية استخدمت للبحث والتطوير في مجال الأقمار الصناعية العسكرية لأغراض مختلفة منها المراقبة، وجمع المعلومات الاستخبارية، وتوجيه النيران نحو أهداف في أنحاء الشرق الأوسط".

كما أشار الجيش إلى أنه استهدف عددا من المواقع التي تستخدمها إيران لإنتاج منظومات الدفاع الجوي.

وذكر أنه هاجم مصنعا مركزيا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي ما يعرقل قدرة إيران على إعادة اعمار منظومة الدفاع الجوي لالتابعة لها.

كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر، السبت، أوامر إخلاء لسكان منطقة صناعية غربي مدينة تبريز في شمال إيران، تحسبا لعمليات عسكرية "خلال الساعات المقبلة".

وكتب الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس" في منشور أرفقه بخريطة: "من أجل سلامتكم وصحتكم، نطلب منكم مغادرة المنطقة فورا".

لكن تثور مخاوف من أن المعنيين بالتحذير قد لا يتسنى لهم قراءته، إذ إن الإنترنت مقطوع في إيران منذ أسبوعين، من جراء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد.