وقال محمود بصل لوكالة فرانس برس إن طاقم الدفاع المدني أحصى "6 شهداء وعددا من المصابين إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواطنين في مدينة غزة وفي خان يونس في الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وأضاف "نقل شهيدان هما شرطيان إلى مستشفى ناصر في خان يونس وعدد من المصابين الذين استشهد أحدهم لاحقا، جراء قصف مسيرة إسرائيلية فجر اليوم نقطة شرطة في حي الأمل" في شمال خان يونس.

وأضاف أن "3 شهداء نقلوا إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين مساء الجمعة في حي الشجاعية" في شرق مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان أن "7 شهداء إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى صباح اليوم".

وأكدت الوزارة أنها أحصت "72234 شهيدا و171852 إصابة" منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023. وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة القتلى الإجمالية تشمل "91 شهيدا تم انتشالهم (من تحت الأنقاض) أخيرا وتم اكتمال بياناتهم".