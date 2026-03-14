وأوضحت القيادة المركزية الأميركية: "القوات الأميركية قصفت بنجاح ‌أكثر ‌من 90 هدفا عسكريا إيرانيا في جزيرة خرج مع الحفاظ على ‌البنية التحتية النفطية".

وذكر ‌الجيش ⁠الأميركي في بيان نشره على منصة إكس، أن ⁠الضربة ‌دمرت منشآت تخزين ألغام بحرية ⁠ومخابئ لتخزين الصواريخ وعدة ⁠مواقع عسكرية أخرى.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد ⁠هدد، أمس الجمعة، باستهداف البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج، وهي مركز رئيسي للنفط، ما لم تتوقف طهران عن مهاجمة السفن ‌في مضيق هرمز.

وتمثل الجزيرة، التي دمرت القوات الأميركية فيها أهدافا عسكرية، الجمعة، مركزا لنحو 90 ​بالمئة من صادرات النفط الإيرانية، وسط احتمالات بأن ترد طهران على هذا ا​لهجوم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي، ⁠إن الولايات المتحدة "دمرت تماما كل الأهداف العسكرية" في خرج، وهدد باستهداف البنية التحتية النفطية إذا استمرت إيران في عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأوضح ترامب أن القيادة الوسطى الأميركية نفذت واحدة من أقوى الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية في الجزيرة، مؤكدا أن العمليات أسفرت عن تدمير كامل للأهداف العسكرية المستهدفة.

وأشار إلى أنه قرر عدم استهداف البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج لأسباب تتعلق بالمسؤولية، محذرا في الوقت نفسه من أنه سيعيد النظر فورا في هذا القرار إذا حاولت إيران عرقلة الملاحة في مضيق هرمز.