وقال كاتس، في تصريحات نشرها مكتبه، إن الحرب ضد إيران تتصاعد وإنها "تدخل الآن مرحلة حاسمة ستستمر طالما كان ذلك ضروريا".

وأضاف: "الشعب الإيراني وحده يمكنه وضع حد لذلك من خلال نضال حازم حتى سقوط نظام الإرهاب وإنقاذ إيران".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد خاطب، الخميس الماضي، الشعب الإيراني قائلا إن لحظة "مسار جديد للحرية" تقترب، وإن إسرائيل تقف معهم.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "لكن في نهاية المطاف، الأمر يعتمد عليهم. إنه بأيديكم".

وتابع قائلا: "يمكننا تهيئة الظروف لتغيير النظام، لكن الأمر متروك لشعب إيران للخروج إلى الشوارع".

وفي وقت سابق، يوم الثلاثاء، وجه نتنياهو رسالة أيضا إلى الشعب الإيراني، داعيا إياهم إلى التحرك لإزاحة النظام الإيراني.

وأكد نتنياهو، في كلمة نشرها مكتبه عبر منصة "إكس"، أن الضغوط العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة خلقت "فرصة" لتغيير الحكم في طهران.

ووصف نتنياهو التصعيد الحالي بأنه "حرب تاريخية من أجل الحرية"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الجارية وجهت ضربات غير مسبوقة للقيادة الإيرانية.

واعتبر نتنياهو أن الظروف الحالية تمثل "فرصة لا تتكرر" للإيرانيين لنيل حريتهم وإزاحة النظام.

وتوعد نتنياهو بمواصلة الهجمات "بمزيد من القوة"، مضيفا أن القادة الإيرانيين "يفرون" ولا يجدون ملاذا آمنا.

وشدد على أن إسرائيل ستهيئ الظروف في الأيام المقبلة لتمكين الشعب الإيراني من "تحقيق مصيره"، مضيفا: "عندما يحين الوقت المناسب، وهو يقترب بسرعة، سنسلمكم الراية".