وقالت وزارة الدفاع في منشور بحسابها في منصة "إكس": "تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية السبت مع 9 صواريخ بالستية، و 33 طائرة مسيّرة قادمة من إيران".



وأضافت أنه "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخا بالستيا، و15 صاروخ جوال، و1600 طائرة مسيّرة".

وتابعت أن هذه الاعتداءات "خلفت 6 حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و141 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، ومن جزر القمر".

وأكدت وزارة الدفاع أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".