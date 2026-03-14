وتداول ناشطون ومحللون فقرات من مقابلة نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية، أجريت مع ترامب عام 1988، سلطت الضوء على طموحاته السياسية المبكرة وموقفه من القضايا الدولية.

وفي تلك المقابلة، انتقد ترامب ما وصفه بـ"ضعف" التعامل الأميركي مع إيران في ذلك الوقت، مشددا على ضرورة تبني نهج أكثر حزما.

وقال ترامب: "سأكون قاسيا مع إيران. إنهم يهزموننا نفسيا ويجعلوننا نبدو كمجموعة من الحمقى. إذا أطلقت رصاصة واحدة على رجالنا أو سفننا فسأقوم بعمل عسكري ضد جزيرة خرج. سأدخل وأسيطر عليها".

وأضاف ترامب حينها أن "مواجهة إيران ستكون أمرا جيدا للعالم".

وتحمل جزيرة خرج أهمية استراتيجية كبرى لإيران، جعلت منها هدفا أميركيا ثمينا في الحرب المستمرة منذ أسبوعين.