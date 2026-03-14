عادت تصريحات أدلى بها دونالد ترامب قبل نحو 38 عاما للتداول، حيث كشفت أرشيفات صحفية عن رؤية تبناها الرئيس الأميركي تجاه المواقع الاستراتيجية الإيرانية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتحديدا تجاه جزيرة خرج، الشريان الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، التي قصفها الجيش الأميركي الجمعة.
وتداول ناشطون ومحللون فقرات من مقابلة نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية، أجريت مع ترامب عام 1988، سلطت الضوء على طموحاته السياسية المبكرة وموقفه من القضايا الدولية.
وفي تلك المقابلة، انتقد ترامب ما وصفه بـ"ضعف" التعامل الأميركي مع إيران في ذلك الوقت، مشددا على ضرورة تبني نهج أكثر حزما.
وقال ترامب: "سأكون قاسيا مع إيران. إنهم يهزموننا نفسيا ويجعلوننا نبدو كمجموعة من الحمقى. إذا أطلقت رصاصة واحدة على رجالنا أو سفننا فسأقوم بعمل عسكري ضد جزيرة خرج. سأدخل وأسيطر عليها".
وأضاف ترامب حينها أن "مواجهة إيران ستكون أمرا جيدا للعالم".
وتحمل جزيرة خرج أهمية استراتيجية كبرى لإيران، جعلت منها هدفا أميركيا ثمينا في الحرب المستمرة منذ أسبوعين.
وتمثل الجزيرة، التي دمرت القوات الأميركية فيها أهدافا عسكرية، الجمعة، مركزا لنحو 90 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية، وسط احتمالات بأن ترد طهران على هذا الهجوم.
والجمعة قال ترامب على منصات التواصل الاجتماعي، إن الولايات المتحدة "دمرت تماما كل الأهداف العسكرية" في خرج، وهدد باستهداف البنية التحتية النفطية إذا استمرت إيران في عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وتشير بيانات "تانكر تراكر دوت كوم"، و"كبلر" إلى أن إيران، التي زادت إنتاجها النفطي في الفترة التي سبقت الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير، ظلت تصدر النفط الخام بمعدل يتراوح بين 1.1 مليون برميل و1.5 مليون برميل يوميا.
وتراقب الأسواق أي مؤشر على أن الهجمات الجوية ألحقت أضرارا بشبكة خرج المعقدة من خطوط الأنابيب والموانئ والخزانات.