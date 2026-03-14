وعلى منصته "تروث سوشال"، وصف ترامب وسائل الإعلام بـ"الكاذبة"، مضيفا أنها "تكره أن تنقل مدى النجاح الكبير الذي حققه الجيش الأميركي ضد إيران"، وفق تعبيره.

وكتب ترامب: "تكره وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا كاذبة التحدث عن النتائج العظيمة التي حققها الجيش الأميركي ضد إيران التي هزمت تماما وتريد إبرام اتفاق، لكنه لن يكون اتفاقا أوافق عليه".

وكان ترامب صرح سابقا بأن "إيران تحتضر عسكريا"، وأن "الولايات المتحدة لن تقبل بأقل من الاستسلام".

وقال أيضا: "الإيرانيون خسروا قواتهم العسكرية وقادتهم ثم أرادوا التفاوض فقلت فات الأوان".

وكتب ترامب: "لم يعد هناك دفاع جوي، ولا قوات جوية، ولا قوات بحرية، ولا قيادة إيرانية. إنهم يريدون التحدث. قلت لهم: لقد فات الأوان".

وتأتي تصريحات ترامب بعدما قال إن واشنطن قصفت أهدافا عسكرية في جزيرة خرج، مركز النفط الإيراني، وإن البحرية الأميركية ستبدأ مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز "قريبا جدا".

لكن مع مواصلة الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، شنت طهران موجة جديدة من الهجمات بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل ودول خليجية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه ما زال من المستبعد إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وإن الهجمات الصاروخية لبلاده ستستمر طالما كان ذلك ضروريا.

وصرّح عراقجي لشبكة "بي بي إس نيوز": "لا أعتقد أن التحدث مع الأميركيين سيكون على جدول أعمالنا بعد الآن"، مضيفا أن طهران مرت بـ"تجربة مريرة جدا" خلال المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة.