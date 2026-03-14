ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولي أمن عراقيين أن "صاروخا ضرب مهبط طائرات هليكوبتر داخل مجمع السفارة الأميركية في بغداد".

وأشارت وكالة رويترز إلى ⁠أن عمودا ⁠من الدخان تصاعد فوق مجمع السفارة صباح اليوم السبت.

وكانت تقارير أولية أفادت بأن طائرة مسيرة استهدفت السفارة الأميركية في بغداد فجر السبت، وفق ما قال مسؤول أمني كبير، في حين شاهد صحفي في وكالة فرانس برس دخانا أسود يتصاعد فوق المجمع الدبلوماسي.

ووفقا لفرانس برس، فقد أفاد مسؤول أمني عراقي شرط عدم كشف اسمه أن "مسيرة أصابت السفارة" وقد أكد مصدر أمني آخر أن هجوما استهدف البعثة الدبلوماسية.

ولم يصدر تعليق فوري من السفارة الأميركية في بغداد.

وقد تم استهداف مجمع السفارة المترامي الأطراف، وهو أحد أكبر المنشآت الدبلوماسية الأميركية في العالم، بشكل متكرر بالصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها الميليشيات المتحالفة مع إيران.

وجددت السفارة يوم الجمعة تحذيرها الأمني من المستوى الرابع للعراق، محذرة من أن إيران والميليشيات المتحالفة معها نفذت في السابق هجمات ضد مواطنين ومصالح وبنية تحتية أميركية، و"قد تستمر في استهدافهم".