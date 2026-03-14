وقالت الوزارة في بيان إنها تنعى "العاملين الصحيين في برج قلاويه الذين استشهدوا بغارة للعدو الإسرائيلي استهدفت مركز الرعاية الصحية الأولية في البلدة".

وأضافت أن 12 طبيبا ومسعفا وممرضا كانوا مناوبين في المركز قتلوا في الغارة، إضافة إلى إصابة عامل صحي بجروح، مشيرة إلى أن الحصيلة أولية مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين.

وأوضحت الوزارة أن هذا الهجوم هو الثاني خلال ساعات الذي يستهدف القطاع الصحي في جنوب لبنان، بعدما أدى هجوم سابق على مسعفين فيبلدة الصوانة إلى مقتل مسعفين اثنين.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الحزب مستعد لمواجهة طويلة مع إسرائيل، وذلك في خطاب بثته قناة المنار التابعة للحزب بمناسبة يوم القدس.

وأضاف قاسم: "لقد أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة، وتهديدات العدو لا تخيفنا"، مؤكداً أنها "معركة وجودية وليست معركة محدودة أو بسيطة".

وفي سياق متصل، استهدفت إسرائيل صباح الجمعة جسرا رئيسيا بين بلدتي الزرارية وطيرفلسيه على مجرى نهر الليطاني في جنوب لبنان، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بعد تدمير جزء منه، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

كما واصلت الطائرات الإسرائيلية شن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، بينها غارة استهدفت مبنى قرب مدينة صيدا وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وفي ظل التصعيد، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارة إلى بيروت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وأطلق نداء تمويل عاجل بقيمة 325 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية للنازحين في لبنان.