ويحمل المشروع اسم "قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية لعام 2026"، ويهدف إلى إطلاق إجراءات للنظر في إدراج الجبهة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) وكذلك قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص (SDGT).

وينص المشروع على ضرورة تقديم وزير الخارجية تقريرا يحدد ما إذا كانت الجبهة تتعاون مع جماعات إرهابية أخرى، خصوصا في ما يتعلق بالمشاركة المسلحة في العمليات العسكرية، أو أنظمة الأسلحة، أو الأنظمة والمكونات المصممة لاكتشاف الأهداف الجوية أو تعقبها أو استهدافها أو تدميرها، إضافة إلى تقديم دعم استخباراتي عسكري، وفق بيان لعضو مجلس الشيوخ الأميركي تيد كروز.

وقدم المشروع السيناتورات تيد كروز وتوم كوتون وريك سكوت.

وقال السيناتور كروز إن النظام الإيراني يحاول تحويل جبهة البوليساريو إلى نسخة من الحوثيين في غرب إفريقيا واستخدامها لتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.

من جانبه، اعتبر السيناتور كوتون أن جبهة البوليساريو منظمة إرهابية تدعم إيران وحزب الله علنا، وكان ينبغي تصنيفها منذ وقت طويل.

أما السيناتور سكوت فقال إن الولايات المتحدة لا تتفاوض مع الإرهابيين، وأن المشروع يبعث رسالة واضحة مفادها أن أي تهديد للشعب الأميركي سيواجه بإجراءات حازمة.

وكان النائبان جو ويلسون وجيمي بانيتا قد قدما في يونيو 2025 مبادرة مشابهة في مجلس النواب تهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية وفق القوانين الأميركية.

ومع ذلك، فإن مشروع القانون في مجلس الشيوخ، كما في مجلس النواب، لا يعني تصنيفاً تلقائياً، إذ يبقى القرار النهائي بيد وزير الخارجية بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.