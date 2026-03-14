وقال مصدر أمني إن المقذوف سقط على منزل في منطقة العرصات القريبة من الكرادة، ما أدى إلى إصابة شخصين، دون أن يتمكن المسؤولون حتى الآن من تحديد نوع المقذوف أو الجهة التي تقف وراء الحادث.

وأشار صحافي إلى سماع دوي انفجارات في وسط بغداد تلتها أصوات صفارات سيارات الإسعاف، فيما أفاد شهود عيان بتصاعد أعمدة دخان من موقع الانفجار.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني بوقوع انفجار في مبنى بمنطقة المسبح في الكرادة، ما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل، بينما لم تتضح طبيعة الانفجار أو طبيعة المبنى المستهدف.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي حجم الأضرار التي خلفها الانفجار، حيث بدت واجهة المبنى مهشمة مع تصدعات في الجدران المحيطة بالموقع.