وقالت السفارة التركية في بغداد، في بيان، إنه "من المناسب لمواطنينا تجنب السفر إلى العراق خلال هذه الفترة ما لم يكن هناك سبب قاهر للقيام بذلك".

كما دعت السفارة المواطنين الأتراك إلى تجنب الساحات المزدحمة ومناطق التجمع، لا سيما حول المنطقة الخضراء في بغداد، وكذلك مطاري بغداد وإربيل الدوليين، والمناطق السكنية في الموصل ومحيطها، والمناطق المجاورة لمدينة البصرة.

وحذرت أيضا من الاقتراب من المرافق الحيوية مثل المناطق العسكرية وحقول النفط في مختلف أنحاء العراق.

وتعرضت المنطقة الخضراء في بغداد ومدينة أربيل لهجمات نفذتها جماعات مدعومة من إيران استهدفت مصالح أميركية في العراق.