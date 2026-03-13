وقال المسؤولان إنه يتم توجيه وحدة استكشافية من مشاة البحرية تضم 2200 جندي على متن ثلاث سفن إنزال برمائية تابعة للبحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط.

وتنتشر الوحدة الاستكشافية الـ31 لمشاة البحرية (31st MEU) بشكل دائم في اليابان وتعمل ضمن نطاق القيادة الأميركية لمنطقة الهندي–الهادئ (INDO-PACOM)، لكنها تلقت الآن أوامر بالتوجه إلى الشرق الأوسط.

وأوضحت الشبكة الأميركية: "لا يعني نشر هذه الوحدة أنها ستُستخدم كقوة برية في إيران، لكنها توفر قدرات برية وبرمائية وجوية يمكن أن تكون متاحة للقادة العسكريين إذا دعت الحاجة".

وأضافت: "كما تضم هذه الوحدة تحديدا سربا من مقاتلات F-35 وسربا من طائرات MV-22 أوسبري ذات المراوح القلابة".

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، "إننا ندمر النظام الإرهابي في إيران تدميرا شاملا؛ عسكريا واقتصاديا ومن كافة النواحي الأخرى".

وأضاف ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "لقد اندثرت البحرية الإيرانية ، ولم يعد لسلاح الجو وجود، كما تتعرض صواريخهم وطائراتهم المسيرة وكل ما يملكونه للإبادة، وقد مُحي قادتهم من على وجه الأرض".