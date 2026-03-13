وجاء الاتصال الهاتفي لمتابعة التطورات على الساحة اللبنانية ومستجدات الوضع الإقليمي في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وقالت الخارجية المصرية: "كما يأتي الاتصال في إطار المتابعة المتواصلة للوضع الخطير الذي يشهده لبنان، فى ظل العدوان الإسرائيلي والانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية".

وأضافت: "في هذا السياق، جدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا الرفض القاطع لأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه ومقدرات شعبه. كما شدد على أن الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701، ويقوض الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، مشددا على ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. كما أكد دعم مصر لجهود الدولة اللبنانية في فرض سلطاتها على كافة الأراضي اللبنانية".

وجدد عبد العاطي "التزام مصر بمواصلة جهودها الحثيثة لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وبسط سلطاتها على كامل التراب الوطني اللبناني، ودعم جهود الجيش اللبناني في هذا الشأن، والعمل على حشد الدعم اللازم لتخفيف وطأة المعاناة، بالتوازي مع تكثيف التحركات الدبلوماسية لوقف التصعيد على ضوء انعكاساته الخطيرة على أمن واستقرار لبنان الشقيق".

من جانبه، ثمن مسعد بولس الدور الذي تضطلع به مصر لدعم الاستقرار فى لبنان، مشيدًا بالجهود المصرية الرامية إلى احتواء التصعيد ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشان تطورات الأوضاع في المنطقة.