وقال سلام إن الحكومة اللبنانية تعمل على مواجهة تداعيات التطورات الأخيرة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية واللوجستية مع ارتفاع أعداد النازحين داخل البلاد.

وأكد رئيس الحكومة أن الدولة اللبنانية مصممة على استعادة سلطتها الكاملة على أراضيها، مشددا على التزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها.

وأضاف أن السلطات اتخذت بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه وتعمل على تنفيذها.

وفي هذا السياق، أشار سلام إلى أن الجيش اللبناني تمكن من تفكيك أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة جنوب نهر الليطاني، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سيطرة الدولة وبسط الأمن في تلك المناطق.

ويستقبل سلام في السرايا الحكومية في بيروت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إطار مشاورات تتعلق بتطورات الوضع الأمني في البلاد.

من جهته، دعا غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار، مناشداً حزب الله وإسرائيل العمل على إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لحل يضمن استقرار لبنان.

وقال بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون: "أناشد بشدة حزب الله وإسرائيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار لوضع حد للحرب وتمهيد الطريق لحل يسمح للبنان بأن يصبح بلداً مستقلاً تحتكر فيه السلطات استخدام القوة".

وأضاف: "زمن الجماعات المسلحة ولّى، وهذا زمن الدول القوية".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من مارس ارتفع إلى 773 شخصاً، إضافة إلى إصابة 1933 آخرين.