وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش: "في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، ألقت طائرة إسرائيلية منشورات ورقية فوق مدينة بيروت، تتضمن رمزا لرابط (QR Code) يعود على تطبيق واتساب وآخر على منصة فايسبوك للتواصل مع وحدة الاستخبارات البشرية "الوحدة 504" في الجيش الإسرائيلي التي تُعنى بتجنيد العملاء".

وأضاف: "‏تُحذر قيادة الجيش المواطنين من خطورة مسح الرمز والدخول إلى هذه الروابط لما ينطوي عليه من مسؤولية قانونية وخطر أمني، إضافةً إلى التمكّن من خرق الهواتف الخلوية والوصول إلى البيانات الشخصية".

وسمع صحافيو وكالة "فرانس برس" في بيروت دويا قويا تكرّر أربع مرات بفاصل زمني قصير، قبل أن يشاهد مصوّر مناشير في سماء العاصمة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الدوي "ناتج عن الطيران الإسرائيلي الذي كان منخفضا جدا، ويعمد إلى رمي مناشير فوق عدد من المناطق، وتحديدا في فردان والحمرا وعين المريسة" في غرب بيروت.

وورد في أحد المنشورات التي تم إلقاؤها والموجّهة إلى اللبنانيين "عليكم نزع سلاح حزب الله، درع إيران"، و"لبنان هو قرارك ليس قرار غيرك".

وتضمن المنشور رمزا للمسح يطلب من اللبنانيين المساعدة في تقديم معلومات، وهو تكتيك اتبعه الجيش الإسرائيلي في عدة حروب سابقة.

وتضمن كذلك عبارة "الوحدة 504 تعمل لضمان مستقبل لبنان وشعبه".

وحذر حزب الله سابقا من مسح هذه الرموز، مشيرا إلى أنها قد تسمح بسحب كل المعلومات من الهواتف المستخدمة.

والوحدة 504 تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، ومهمتها الأساسية تجنيد وتشغيل العملاء السريين.