وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي، بأن الرئيس المصري أكد إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق الشقيقه، مشددا على أن هذه الدول الشقيقة لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.

وأعرب السيسي عن تطلع مصر إلى إعلاء مبد حسن الجوار ووقف هذه الهجمات على وجه السرعة، مؤكدا أسف مصر للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.

كما استعرض الرئيس المصري الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على ضرورة التحلي بالمرونة في هذا السياق.

وأشار محمد الشناوي، إلى أن الرئيس الإيراني أعرب من جانبه عن تقديره لجهود مصر وللسيد الرئيس في سبيل وقف التصعيد، مؤكدا أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية.

وفي السياق ذاته، تناول الرئيس المصري مع الرئيس الإيراني السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، مؤكدا استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة، مؤكدا ضرورة إحترام الكافة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.