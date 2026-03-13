وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 9 أشخاص، بينهم 5 أطفال، قتلوا في المنطقة المحيطة بمدينة صيدا الساحلية وحدها.

وأضافت الوزارة أن سلسلة غارات أخرى استهدفت مناطق في جنوب وشرق البلاد أدت إلى مقتل 14 شخصا خرين، بينما قتل شخص واحد في العاصمة بيروت إثر استهداف مركبة.

واحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق بشكل محدد على هذه الهجمات الدامية، مشيرا بدلا من ذلك إلى بيان رسمي يتعلق بعملياته الأخيرة التي تستهدف ميلشيا حزب الله الموالية لإيران في لبنان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية، شن الطيران الإسرائيلي في وقت سابق من الجمعة غارات استهدفت منطقة بر إلياس في البقاع بشرق لبنان، ومدينة صيدا في جنوب لبنان.

ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما استهدفت الغارات منطقة النبعة في جبل لبنان، ومنطقة الجناح في العاصمة بيروت، وعددا من المناطق الجنوبية.

وأغار الطيران الإسرائيلي، صباح الجمعة، على شقة سكنية في منطقة بر إلياس بالبقاع الأوسط، استهدفت مسؤول "الجماعة الإسلامية" يوسف الداهوك، مما أدى إلى إصابته ومقتل نجليه عبد الرحمن ومصعب.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح الجمعة غارة على منطقة الفوار في مدينة صيدا في جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته "الوكالة الوطنية للإعلام".

إنذار عاجل

ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا صباح اليوم إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتحديد سكان حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، برج البراجنة، تحويطة الغدير والشياح، طالبا منهم إخلاء منازلهم.

وتعرضت سيارة إسعاف لغارة إسرائيلية فجر الجمعة على جسر بلدة طيرفلسيه في جنوب لبنان، واقتصرت الأضرار على الماديات.

كما قُتل شخص في استهداف غارة إسرائيلية سيارة في منطقة الجناح في العاصمة بيروت.

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية فجرا شقة سكنية في منطقة النبعة - برج حمود في جبل لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأعلنت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ ليلاً غارةً استهدفت بلدة القليلة الجنوبية، ما أدى إلى سقوط إصابات.

كما تعرضت أطراف بلدتي القوزح ورامية في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي.

وشنّ الطيران الإسرائيلي ليل الخميس غارةً استهدفت جسر بلدة طيرفلسيه الجنوبية فوق مجرى نهر الليطاني، ما أدى إلى قطع السير عنه.