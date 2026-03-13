وقال مسؤول في القطاع إن المسيّرتين استهدفتا أبراج اتصالات قرب الحقل، مؤكدا عدم وقوع أضرار مادية رغم الانفجار الذي أعقب سقوط إحداهما.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية صاحب بزون وقوع الحادثة، موضحا أن إحدى المسيّرتين انفجرت بعد سقوطها، بينما لم تنفجر الثانية، مشيرا إلى أن الحقل "تأثر" دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويعد حقل مجنون أحد أكبر الحقول النفطية في العراق، حيث يعتمد اقتصاد البلاد بشكل كبير على صادرات النفط التي تمثل نحو 90% من إيرادات الدولة.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، بعدما حذرت السفارة الأميركية في بغداد من احتمال استهداف منشآت الطاقة في العراق من قبل إيران أو فصائل مسلحة موالية لها.