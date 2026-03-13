وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأشار حسين إلى "محاولة استهداف الوحدة العسكرية الإيطالية المتواجدة في إقليم كردستان العراق"، مؤكداً "إدانة العراق لهذه المحاولة".

وشدد على أن "دفع العراق إلى ساحة الحرب يُعد أمراً بالغ الخطورة، وقد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع ليشمل دولاً أخرى في المنطقة".

من جانبه، أكد الوزير الإيطالي "دعم بلاده للعراق ووقوفها إلى جانبه في مواجهة الهجمات التي تستهدف أمنه واستقراره".

وتابع البيان أن "الجانبين ناقشا تداعيات استمرار الحرب، وما قد تفرضه من تهديدات متزايدة على الاقتصاد العالمي، ولا سيما الاقتصادات الأوروبية".

ولفت وزير الخارجية إلى أن "تعطل تدفق النفط عبر مضيق هرمز قد يؤدي إلى أزمة كبيرة في مجال الطاقة، كما أن عدم إمكانية تصدير النفط العراقي قد يخلق أزمات اقتصادية متعددة".

وأكد الجانبان "أهمية العلاقات العراقية الإيطالية وضرورة العمل على تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".