أعلن الجيش الأميركي، الجمعة، أن 4 من أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة عسكرية أميركية تحطمت بغرب العراق قتلوا، بينما تتواصل جهود الإنقاذ للعثور على الاثنين المتبقيين.
وتحطمت طائرة تزويد وقود تابعة للجيش الأميركي بغرب العراق، الخميس، في واقعة أشار الجيش إلى أنها شملت طائرة أخرى، لكنها لم تكن نتيجة نيران معادية أو صديقة.
وذكر بيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية: "لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق. ومع ذلك، فإن فقدان الطائرة لم يكن بسبب نيران معادية أو صديقة".
وقال مسؤول أميركي لوكالة أسوشيتد برس، إن الطائرة التي تحطمت من طراز "كيه سي-135" كان على متنها ما لا يقل عن 5 من أفراد الطاقم.