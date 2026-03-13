وتحطمت طائرة تزويد وقود تابعة للجيش الأميركي ‌بغرب العراق، الخميس، ⁠في واقعة أشار الجيش إلى أنها شملت طائرة ⁠أخرى، ‌لكنها لم تكن نتيجة ⁠نيران معادية أو صديقة.

وذكر ⁠بيان صادر عن ​القيادة المركزية ⁠الأميركية: "لا ​تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق. ومع ذلك، ​فإن فقدان الطائرة لم يكن بسبب نيران معادية أو صديقة".

وقال مسؤول أميركي لوكالة أسوشيتد برس، إن الطائرة التي تحطمت من طراز "كيه سي-135" كان على متنها ما لا يقل عن 5 من أفراد الطاقم.