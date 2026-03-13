وقال ​الجيش الإسرائيلي إن جسر الزرارية، الذي يمتد فوق ‌نهر الليطاني، تم استهدافه لأنه معبر رئيسي يستخدمه مقاتلو حزب الله للتنقل بين ‌شمال وجنوب ‌لبنان، لكنه لم يقدم أي دليل يدعم هذا الزعم.

وأضاف أن مقاتلي حزب الله ثبتوا منصات إطلاق صواريخ بالقرب من الجسر وشنوا هجمات على إسرائيل ‌انطلاقا من المنطقة.

وذكر الجيش ‌في بيان أن استهداف الجسر كان ضروريا لإزالة تهديد للمدنيين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أفادت وسائل إعلام لبنانية ⁠رسمية بأن طائرة ‌مسيرة استهدفت مبنى سكنيا في منطقة ⁠برج حمود ببيروت على مشارف العاصمة اللبنانية من جهة ⁠الشمال اليوم.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ​استهداف هذه المنطقة.

وشن الجيش ⁠الإسرائيلي غارات ​يومية هذا الأسبوع على لبنان في إطار حملة على جماعة حزب الله المدعومة من ​طهران، وذلك بعد أن شنت الجماعة هجمات على إسرائيل في 2 مارس ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ​بداية ‌الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، فيما نزح مئات الآلاف من اللبنانيين.