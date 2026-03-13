وكان الجيش الأميركي، قد أعلن عن تحطم طائرة مخصصة للتزود بالوقود وهبوط أخرى بسلام بعد تعرضهما لحادث غربي العراق.

وأوضح الجيش، أن الطائرتين كانتا جزءا من العملية العسكرية الأميركية ضد إيران، وأن الحادث لم يحدث نتيجة نيران العدو أو نيران صديقة.

وقال مسؤول أميركي لوكالة أسوشيتد برس، إن الطائرة التي تحطمت من طراز "كيه سي-135" كان على متنها ما لا يقل عن 5 من أفراد الطاقم.

ودخلت طائرات "كيه سي-135" في الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط 3 طائرات من طراز "إف-15" بنيران صديقة فوق الكويت.