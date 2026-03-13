وقالت الداخلية الكويتية في منشور على حسابها في "إكس": "في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة، وفي إطار متابعة وزارة الداخلية المستمرة للمستجدات الأمنية، وحرصها على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين، ويعزز من قدرة الجهات المعنية على التعامل مع أي طارئ في ظل الظروف الحالية. وحرصا على سلامة الجميع. تعلن وزارة الداخلية أنه تقرر منع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال فترة عيد الفطر المبارك وحتى اشعار آخر".

وأوضحت وزارة الداخلية أن قرارها "إجراء احترازي يهدف إلى الحد من التجمعات الكبيرة وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة في هذه المرحلة".

وأضافت الوزارة: "تهيب وزارة الداخلية بالجميع الالتزام التام بهذه التعليمات والتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة أن مخالفة هذه الإجراءات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، داعية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة حفاظا على أمن البلاد واستقرارها".

وأفاد الطيران المدني الكويتي، الخميس، بتعرض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام في الكويت، العميد محمد الغريب، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مبنى سكني جنوبي البلاد فجر الخميس، بعد تعرضه لاستهداف بطائرة مسيّرة معادية.

وقال الغريب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الحريق أسفر عن إصابتين، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء باشرت فور وصولها إلى الموقع بإخلاء المبنى بالكامل من قاطنيه.

وأضاف أن الفرق تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما تم التعامل مع المصابين من قبل الجهات المختصة.