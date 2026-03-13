وقالت وزارة الدفاع السعودية في منشور على "إكس": "اعتراض وتدمير سبع مسيّرات بعد دخولها للمجال الجوي"، بالإضافة إلى "اعتراض وتدمير مسيّرة بالمنطقة الشرقية".

وقبل هذا المنشور، أكدت وزارة الدفاع: "اعتراض وتدمير تسع مسيّرات بعد دخولها للمجال الجوي"

وكانت وزارة الدفاع قد قالت في وقت سابق من فجر الجمعة إنه جرى "اعتراض وتدمير 12 مسيّرة بعد دخولها للمجال الجوي".

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة مساء الخميس، محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود بشأنه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.