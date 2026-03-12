وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "استهدف عدة مراكز قيادة تابعة لحزب الله، كان يعمل منها عناصر الحزب على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل وسكانها المدنيين".

وأشار إلى أن حزب الله "يدمج بشكل منهجي بنيته التحتية داخل المناطق المدنية في مختلف أنحاء لبنان"، معتبرا أن ذلك "مثال آخر على استغلال المنظمة للسكان المدنيين اللبنانيين لأغراضها العسكرية".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه قبل تنفيذ الضربات تم اتخاذ إجراءات لتقليل خطر إصابة المدنيين، بما في ذلك توجيه إنذارات مسبقة، واستخدام ذخائر دقيقة، وتنفيذ عمليات مراقبة جوية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية فجر الجمعة سقوط 6 قتلى في غارتين إسرائيليتين على عين إبل وباريش جنوبي لبنان.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس أن الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية المشتركة "تسحق" إيران وحليفها حزب الله اللبناني.

وفي كلمة مصورة، قال نتنياهو: "إننا نعيش أياما تاريخية بالنسبة إلى دولة إسرائيل"، مضيفا "نحن نسحق إيران وحزب الله".

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للضربات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس حتى عصر الخميس إلى 687 قتيلا و1774 جريحا، فيما بلغ عدد النازحين المسجلين 822600 نازح.