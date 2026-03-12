وأشار البديوي إلى أن الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيّرات استهدفت دول الخليج والأردن منذ الـ 28 من فبراير.

وشدد على أن الهجمات الإيرانية "طالت منشآت مدنية ومواقع حيوية وأوقعت إصابات وأضرارا مادية جسيمة".

كذلك أشاد البديوي بدعم الأردن ومصر والمغرب وبريطانيا للإجراءات التي تتخذها دول مجلس التعاون للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد أن خطر الاعتداءات الإيرانية لا يقتصر على أمن دول مجلس التعاون فحسب، بل يمتد ليشمل تهديد أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وكان البديوي قد رحّب بقرار مجلس الأمن بإدانة العمليات العسكرية الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن، مؤكدا أن هذه الإدانة الدولية، التي أتت بإجماع دولي غير مسبوق، هي "دليل صارخ على انتهاك إيران للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والأممية، باستهدافها للمدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية بدول المجلس والأردن".

وبيّن البديوي أن تبنّي 136 دولة للقرار يدل على "إيمان المجتمع الدولي إيمانا تاما بالانتهاك الجسيم الذي تشكله الاعتداءات الإيرانية على سيادة دول مجلس التعاون والأردن، وعلى حقها القانوني في الرد، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فرديا وجماعيا في حال التعرض للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها".