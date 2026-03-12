وقالت ⁠القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، إنها تُجري ‌عملية إنقاذ بعد فقدانها ‌طائرة عسكرية ‌في "المجال الجوي الصديق" بالعراق ‌خلال النزاع ‌الدائر ⁠مع إيران.

وأوضحت "سنتكوم" في منشور على "إكس": "شاركت طائرتان ⁠في ‌الحادث. سقطت ⁠إحداهما من نوع كاي سي-135 في غرب العراق، ⁠بينما هبطت ⁠الأخرى بسلام".

وأكدت "سنتكوم" أن الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة.

ودخلت طائرات "كاي سي-135" في الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز "إف-15" بنيران صديقة فوق الكويت.